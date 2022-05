Hohe Energiepreise und LieferengpĂ€sse machen den Unternehmen zu schaffen. Und das bekommen verstĂ€rkt auch die Verbraucher zu spĂŒren. Im Ifo-Index gaben so viele Unternehmen wie noch nie an, die Preise anheben zu wollen.

So viele Unternehmen wie nie wollen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts ihre Preise in den kommenden drei Monaten erhöhen. Der vom Ifo ermittelte Index der Preiserwartungen stieg auf einen Rekordstand, wie das Institut am Donnerstag in MĂŒnchen mitteilte. Es rechnet in den kommenden Monaten mit einer Inflation von ĂŒber sieben Prozent.