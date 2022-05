Commerzbank-Direktor Jörg KrĂ€mer forderte in der "Bild", die EZB mĂŒsse handeln: "Schließlich hat nicht nur Amerika ein Inflationsproblem, sondern auch der Euroraum." Er halte nach der Entscheidung der USA zwei Zinsanhebungen im Euro-Raum in diesem Jahr fĂŒr wahrscheinlich, jeweils um 0,25 Prozent.

Zuletzt hatte die EZB im Jahr 2011 die Zinsen im Euro-Raum angehoben, diesen Schritt aber kurze Zeit spĂ€ter wieder korrigiert. In anderen LĂ€ndern wie den USA oder Großbritannien haben die Notenbanken die Zinsen in diesem Jahr bereits erhöht. In den USA wird erwartet, dass die Fed am Mittwochabend einen weiteren Zinsschritt verkĂŒndet.