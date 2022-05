Chinas Exportwachstum ist auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen, wĂ€hrend die zweitgrĂ¶ĂŸte Volkswirtschaft zunehmend unter strengen Corona-BeschrĂ€nkungen leidet. Die Exporte legten im April in US-Dollar berechnet nur noch um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie der chinesische Zoll am Montag in Peking berichtete. Es ist das langsamste Wachstum seit Juni 2020. Die Importe blieben mit Null-Wachstum unverĂ€ndert.