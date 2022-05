Flie├čt kein Gas mehr aus Russland, hat die Versorgung von Privathaushalten im Notfallplan Gas h├Âchste Priorit├Ąt. Jetzt aber wird klar: Auch sie m├╝ssten in einer Problemlage verzichten.

Die Bundesregierung will im Fall einer Notsituation bei der Gasversorgung mit Hilfe von Verordnungen reagieren k├Ânnen und damit den Notfallplan Gas erg├Ąnzen. Der Notfallplan Gas sei nicht von einer dauerhaften Gasmangellage ausgegangen, sagte der Staatssekret├Ąr im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, am Dienstag auf einer Stadtwerke-Tagung, die das "Handelsblatt" organisiert hat.

Daher m├╝sse das nochmal diskutiert werden, was aber nicht hei├če, dass die Reihenfolge eine andere sei. "Gesch├╝tzte Kunden bleiben gesch├╝tzte Kunden. Die Frage ist, auf was hat ein gesch├╝tzter Kunde Anspruch." Das m├╝sse erg├Ąnzt werden. "Ja, nat├╝rlich werden Haushalte mit W├Ąrme versorgt, aber es gibt eben keinen Anspruch auf 25 Grad, sondern nur auf 20 oder 19."

Erste Stufe des Notfallplans greift seit Ende M├Ąrz

Der Notfallplan Gas regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer Krisensituation ÔÇô also konkret: Wer im Zweifelsfall noch Gas bekommt und wer nicht. Mehr dazu lesen Sie hier.