Bundesbankpräsident Nagel plädiert für höhere Zinsen ab Juli

"Und wenn sowohl die eingehenden Daten als auch unsere neue Projektion diese Ansicht im Juni bestĂ€tigen, werde ich fĂŒr einen ersten Schritt zur Normalisierung der EZB-Zinsen im Juli plĂ€dieren", sagte Nagel am Dienstag bei einer Veranstaltung in Eltville am Rhein. "Da die Inflation im Euroraum weiter hoch ist mĂŒssen wir handeln."