Aktualisiert am 16.05.2022 - 11:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zu optimistisch: Die EU-Kommission muss zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Prognose für die Wirtschaftsleistung nach unten korrigieren. Besonders Deutschland sinkt noch einmal deutlich. Die Inflation hat die Kommission dagegen unterschätzt.

Die Wirtschaft der EU sowie der Euro-Länder werde in diesem Jahr nur um 2,7 Prozent wachsen. Zuvor war die Kommission noch von einem Wachstum von 4 Prozent ausgegangen. Die neue Einschätzung geht aus der Frühjahrsprognose der Behörde hervor, die diese am Montag in Brüssel vorgestellt hatte.