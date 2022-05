Angesichts der hohen Inflation stellt BundesbankprĂ€sident Joachim Nagel gleich mehrere Leitzinserhöhungen durch die EZB in diesem Jahr in Aussicht. "In unserer Juni-Sitzung mĂŒssen wir ein deutliches Signal geben, wohin die Reise geht", sagte Nagel im GesprĂ€ch mit dem "Spiegel" laut einer Vorabmeldung vom Freitag. "Aus meiner heutigen Sicht mĂŒssen wir dann im Juli einen ersten Zinsschritt machen und weitere in der zweiten JahreshĂ€lfte folgen lassen."