Insbesondere die Lockdown-Ma├čnahmen der vergangenen Jahre sowie das ver├Ąnderte Kaufverhalten zwingen das Unternehmen demnach zu dem Schritt. "Ladenschlie├čungen in Innenst├Ądten sind ein branchen├╝bergreifendes Problem. Vodafone ist nur ein Beispiel von vielen", sagte der Sprecher. "In den St├Ądten ist weniger los als vor der Pandemie."

Vodafone will teils weitere L├Ąden er├Âffnen

"Da, wo sowieso nur ein Shop ist, wird nicht zugemacht", konkretisiert der Vodafone-Sprecher. Es betreffe vor allem die L├Ąden, die sich in einer Stra├če doppeln.

In kleineren St├Ądten mit nur einem Laden soll es demnach nicht zu Schlie├čungen kommen. Von dem Schritt ist laut dem Sprecher eine zweistellige Mitarbeiterzahl betroffen, sie sollen k├╝nftig in nahegelegenen Shops oder anderen Bereichen arbeiten.

Auf der Webseite k├╝ndigte Vodafone die Schlie├čungen Ende Mai an, sprach besch├Ânigend von einer "optimierten" station├Ąren Vertriebsstruktur. Demnach war offen, wie viele Gesch├Ąfte tats├Ąchlich betroffen sein werden. Der Konzern will aber auch teils weitere Filialen aufmachen, in "stark frequentierten Lagen", wie es hei├čt.