So groß ist der Lohnunterschied für Zeitarbeiter wirklich

Leiharbeit hat in Deutschland einen schlechten Ruf. Wer bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt ist statt direkt beim Unternehmen, fĂŒr das er arbeitet, hat eine unsichere Stelle und wird schlechter bezahlt als die festangestellten Kollegen. So zumindest lautet die landlĂ€ufige Meinung – die sich scheinbar durch Statistiken der Bundesagentur fĂŒr Arbeit (BA) bestĂ€tigt: Demnach bekommen Leiharbeiter rund 40 Prozent weniger Lohn als normal BeschĂ€ftigte.

Zeitarbeit als Einstieg in den Arbeitsmarkt

Rund 2,2 Prozent der sozialversicherungspflichtig BeschĂ€ftigten in Deutschland haben einen Zeitarbeitsvertrag, das geht aus Daten der Bundesagentur fĂŒr Arbeit von 2021 hervor. Die Mehrheit dieser BeschĂ€ftigten ist jung und mĂ€nnlich, der AuslĂ€nderanteil und der Anteil der Personen ohne Berufsabschluss ist höher als bei den BeschĂ€ftigten insgesamt. Ein Drittel der ZeitarbeitskrĂ€fte in Deutschland arbeitet laut BA in der Metall- oder Elektrobranche. Rund ein Viertel ist in den Bereichen Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit tĂ€tig.