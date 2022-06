Was ist E-Geld – und was nicht?

Die Krux dabei: Was E-Geld ist und was nicht, ist fĂŒr die meisten Menschen kaum ersichtlich. So gibt es etwa Aldi-Gutscheine, die sich sowohl bei Filialen von Aldi Nord als auch in Discountern von Aldi SĂŒd nutzen lassen. Bei ihnen handelte es sich um E-Geld, so Natelberg, weil die Discounter unterschiedliche Firmen seien.