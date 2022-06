Aktualisiert am 03.06.2022 - 11:29 Uhr

Die T├╝rken k├Ąmpfen mit der Entwertung ihres Geldes: Die Lira f├Ąllt und die Inflation steigt unerm├╝dlich an. Im Mai erreichte die Teuerungsrate 73,5 Prozent ÔÇô unabh├Ąngige Forscher kommen sogar auf deutlich h├Âhere Werte.

Die Inflation in der T├╝rkei eilt weiter von Rekord zu Rekord: Die Verbraucherpreise zogen im Mai um 73,5 Prozent im Jahresvergleich an und erreichten damit den h├Âchsten Stand seit fast 24 Jahren, wie aus am Freitag ver├Âffentlichten Zahlen des Statistikamtes hervorging.