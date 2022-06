Konkurrenz zwischen Asien und Europa könnte wachsen

LNG-Kunden mĂŒssen nun nach Ersatz auf dem Spotmarkt suchen, doch das Angebot ist gering und teuer. Experten befĂŒrchten, dass dadurch auch die Konkurrenz zwischen Europa und Asien auf dem Gasmarkt wĂ€chst. Besonders unglĂŒcklich: Am Mittwoch war der Gaspreis in Europa gefallen – auch in Erwartung von US-Lieferungen. US-Erdgas-Futures fielen am Donnerstagmorgen an der Londoner Börse um fĂŒnf Prozent.