Aktualisiert am 14.06.2022 - 10:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mehr als vier Millionen Passagiere starteten im Mai vom Flughafen Frankfurt. Doch ein Problem bleibt bestehen: Das Unternehmen hat mit fehlendem Personal zu kÀmpfen, nachdem tausende Stellen in der Pandemie abgebaut wurden.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat im Mai deutlich angezogen und den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Dank vieler Urlauber zÀhlte der Flughafenbetreiber Fraport im abgelaufenen Monat knapp 4,6 Millionen Passagiere und damit rund 600.000 mehr als im April, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte.