Kohlekraftwerk RWE holt Hunderte Mitarbeiter aus Frührente zurück

Aktualisiert am 21.06.2022 - 11:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Deutschland will eine Stromkrise im eigenen Land vermeiden, indem die Kohlekraftwerke wieder verst├Ąrkt zum Einsatz kommen sollen. F├╝r viele RWE-Mitarbeiter bedeutet dies das Ende der Fr├╝hrente.

Um die Braunkohlekraftwerke l├Ąnger laufen lassen zu k├Ânnen, stoppt RWE die Fr├╝hverrentung von Mitarbeitern, die mit der Stilllegung von Braunkohle-Bl├Âcken eigentlich in den Vorruhestand gehen sollten. "RWE Power wird ihre Personalplanung in Kraftwerken und Tagebauen an die neue Einsatzbereitschaft anpassen. Das umfasst mehrere hundert Stellen", sagte eine RWE-Sprecherin der "Rheinischen Post".