Der US-Elektroautobauer Tesla steht in Texas wegen des Verdachts der Massenentlassungen ohne Einhaltung der K├╝ndigungsfrist am Pranger. Zwei ehemalige Besch├Ąftigte erkl├Ąrten, sie seien im Juni in der Gigafabrik in Sparks ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Frist entlassen worden, hei├čt es in der am Montag eingereichten Klageschrift.