Vertr├Ąge einfacher k├╝ndigen

Au├čerdem soll es keine automatischen Vertragsverl├Ąngerungen ├╝ber einen l├Ąngeren Zeitraum mehr geben. Nur wenn die K├╝ndigungsfrist eines Vertrages nicht l├Ąnger als ein Monat ist, d├╝rfen die Vertr├Ąge ohne aktive Zustimmung verl├Ąngert werden. Wer am Telefon einen Energielieferungsvertrag vereinbart, muss diesen in Zukunft zudem noch einmal schriftlich best├Ątigen. Damit soll verhindert werden, dass Verbraucher von Anbietern am Telefon Vertr├Ąge untergeschoben bekommen.