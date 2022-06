Einmalzahlung: Scholz' Idee fällt bei den Gewerkschaften durch

Sorgen vor einer Lohn-Preis-Spirale belasten die Tarifverhandlungen in diesem Jahr. Bundeskanzler Scholz will mit Einmalzahlungen entgegenwirken.

Die Inflation macht das Leben in Deutschland teurer, die anstehenden Tarifverhandlungen könnten eine Lohn-Preis-Spirale lostreten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat deswegen zur konzertierten Aktion eingeladen. Am 4. Juli sollen die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter, und die Bundesbank zusammenkommen und ĂŒber Lösungen reden. Vorab rĂŒckte sich Olaf Scholz auch selbst mit einem Vorschlag in den Fokus, doch dieser trifft bislang auf wenig Gegenliebe.