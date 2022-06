Inflation: Diese Lebensmittel sind drastisch teurer geworden

Atempause bei der Inflation ? Tankrabatt und 9-Euro-Ticket haben die Inflationsrate im Juni gesenkt – wenngleich auch nur ein bisschen. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt nur noch 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Mai war die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr, im April betrug sie 7,4 Prozent.

Was nach trockener Theorie klingt, lässt sich leicht in die Praxis übertragen: t-online hat dafür einen ganz eigenen Warenkorb zusammengestellt – und die Preise von Ende Juni mit denen von Ende Januar, also vor Kriegsausbruch, verglichen. Das Ergebnis: Die Preise zogen um rund 14,3 Prozent an.