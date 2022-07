Airbus | 96 Flugzeuge: China Southern Airlines vergibt Großauftrag

Aktualisiert am 01.07.2022 - 17:52 Uhr

Aktualisiert am 01.07.2022 - 17:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Chinesische Airline vergibt Gro├čauftrag an Airbus

Die Fluggesellschaft China Southern Airlines kauft im gro├čen Stil bei Airbus ein. Die chinesische Airline unterzeichnete einen Vertrag ├╝ber 96 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe, wie sie am Freitag an der B├Ârse in Shanghai mitteilte. Laut Preisliste hat die Bestellung einen Gesamtwert von rund 12,2 Milliarden US-Dollar (11,7 Milliarden Euro), allerdings sei der tats├Ąchliche Preis niedriger.