Trotz neuer Batteriefabrik: VW-Chef Diess muss drängende Probleme lösen

VorwĂĽrfe wegen Produktion in Uiguren-Region

Für Diess könnte auch die anhaltende Kritik zur China-Politik des Konzerns während der Aufsichtsratssitzung unangenehm werden. Volkswagen unterhält ein Werk in Xinjiang, einer Region im Nordwesten Chinas, in der laut Menschenrechtlern die uigurische Minderheit von Peking systematisch unterdrückt wird. Diess jedoch lehnt eine Schließung des Werks ab. Begründung: Man habe für den Einsatz von Zwangsarbeitern keine Belege.

Nun gibt es seit dieser Woche, pünktlich zur Aufsichtsratssitzung, mit Kerstin Waltenberg eine Beauftragte für Menschenrechte im Konzern. Waltenberg gehört zur Compliance-Abteilung und wird in dieser Funktion direkt an den Vorstand berichten, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch schrieb. Am Freitag soll Waltenberg dem Aufsichtsrat vorgestellt werden – dann wird sich zeigen, ob diese Besänftigung noch rechtzeitig kommt.