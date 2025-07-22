t-online - Nachrichten für Deutschland
Elektronischer Kontoauszug: Vorteile – So sparen Sie Geld und Zeit

Elektronischer Kontoauszug
Darum ist er besser als Papier

Von t-online, sipi
Aktualisiert am 11.08.2025 - 04:00 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0820592803Vergrößern des Bildes
Online-Banking: Nun lassen sich auch die elektronischen Kontoauszüge einsehen. (Quelle: IMAGO/imago)
News folgen

Die Welt wird digitaler und auch der elektronische Kontoauszug gewinnt an Bedeutung. Doch welche Vorteile hat er gegenüber der Papierform? Ein Überblick.

Papierdokumente werden weniger. Der elektronische Kontoauszug ist da nur ein Beispiel. Im Vergleich zum Kontoauszug in Papierform bietet die elektronische Variante zahlreiche Vorteile. Erfahren Sie im Text die wichtigsten.

Elektronischer Kontoauszug als Alternative zum Papierauszug

Der elektronische Kontoauszug wird von der Bank in digitaler Form als Datei an den Kunden übermittelt. Er lässt sich beim Online-Banking im elektronischen Postfach abrufen und ist durch die elektronische Signatur, genau wie der Kontoauszug aus Papier, steuerlich anerkannt.

Welche Vorteile hat ein elektronischer Kontoauszug?

Digitale Kontoauszüge haben, verglichen mit der Papierform, eine Reihe von Vorteilen:

  • Schneller Zugriff
  • Regelmäßig und rund um die Uhr im elektronischen Postfach sicher abrufbar
  • Keine Portokosten, denn es erfolgt kein Versand per Post
  • Aufbewahren und Archivieren der Kontoauszüge papierfrei
  • Umweltschutz

Die Bank weist in der Regel per E-Mail oder Push-Nachricht auf das Vorliegen neuer Kontoauszüge hin. Solche Erinnerungen lassen sich nach Bedarf einstellen.

Bankkunden können ihre digitalen Auszüge auf dem Computer oder einem geeigneten Speichermedium ablegen statt im physischen Ordner. Nutzer müssen nicht zur Bank, sparen also nicht nur Zeit, sondern auch Platz. Das Sortieren und Verwalten wird wesentlich leichter.

Die digitale Archivierung ist einfacher und sicherer, da die Dateien nicht mehr verblassen. Die Datenübertragung zwischen Bank und elektronischem Postfach passiert verschlüsselt. Ein elektronischer Kontoauszug trägt zudem zum Umweltschutz bei, denn Ressourcen wie Energie und Wasser werden geschont und CO₂-Emissionen verringert.

Wie funktioniert das elektronische Postfach?

Das elektronische Postfach ist Bestandteil des Online-Bankings. Einmal freigeschaltet, können Sie jederzeit bequem von Zuhause oder unterwegs darauf zugreifen. Nach dem Login stehen Ihnen Ihre Kontoauszüge zur Verfügung.

Viele Banken stellen den elektronischen Kontoauszug und das Postfach kostenfrei bereit, während für Auszüge in Papierform immer häufiger Gebühren berechnet werden.

