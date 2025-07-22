Bundeswehr stellt auf neues Tarnmuster um

Geldregen auf Autobahn: Fahrer halten an

Elektronischer Kontoauszug Darum ist er besser als Papier

Von t-online , sipi Aktualisiert am 11.08.2025 - 04:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Online-Banking: Nun lassen sich auch die elektronischen Kontoauszüge einsehen. (Quelle: IMAGO/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Welt wird digitaler und auch der elektronische Kontoauszug gewinnt an Bedeutung. Doch welche Vorteile hat er gegenüber der Papierform? Ein Überblick.

Papierdokumente werden weniger. Der elektronische Kontoauszug ist da nur ein Beispiel. Im Vergleich zum Kontoauszug in Papierform bietet die elektronische Variante zahlreiche Vorteile. Erfahren Sie im Text die wichtigsten.

Elektronischer Kontoauszug als Alternative zum Papierauszug

Der elektronische Kontoauszug wird von der Bank in digitaler Form als Datei an den Kunden übermittelt. Er lässt sich beim Online-Banking im elektronischen Postfach abrufen und ist durch die elektronische Signatur, genau wie der Kontoauszug aus Papier, steuerlich anerkannt.

Welche Vorteile hat ein elektronischer Kontoauszug?

Digitale Kontoauszüge haben, verglichen mit der Papierform, eine Reihe von Vorteilen:

Schneller Zugriff

Regelmäßig und rund um die Uhr im elektronischen Postfach sicher abrufbar

Keine Portokosten, denn es erfolgt kein Versand per Post

Aufbewahren und Archivieren der Kontoauszüge papierfrei

Umweltschutz

Die Bank weist in der Regel per E-Mail oder Push-Nachricht auf das Vorliegen neuer Kontoauszüge hin. Solche Erinnerungen lassen sich nach Bedarf einstellen.

Bankkunden können ihre digitalen Auszüge auf dem Computer oder einem geeigneten Speichermedium ablegen statt im physischen Ordner. Nutzer müssen nicht zur Bank, sparen also nicht nur Zeit, sondern auch Platz. Das Sortieren und Verwalten wird wesentlich leichter.

Die digitale Archivierung ist einfacher und sicherer, da die Dateien nicht mehr verblassen. Die Datenübertragung zwischen Bank und elektronischem Postfach passiert verschlüsselt. Ein elektronischer Kontoauszug trägt zudem zum Umweltschutz bei, denn Ressourcen wie Energie und Wasser werden geschont und CO₂-Emissionen verringert.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Wie funktioniert Vorkasse-Überweisung und welche Nachteile gibt es? Wie rufe ich Kontoauszüge bei der Bank ab? Wie funktioniert Geldwäscheprävention bei Banken? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Wie funktioniert das elektronische Postfach?

Das elektronische Postfach ist Bestandteil des Online-Bankings. Einmal freigeschaltet, können Sie jederzeit bequem von Zuhause oder unterwegs darauf zugreifen. Nach dem Login stehen Ihnen Ihre Kontoauszüge zur Verfügung.