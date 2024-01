Wann werden Rentner doppelt besteuert?

Betroffen wären Sie grob gesagt, wenn Sie eine größere Summe Ihrer Rente versteuern müssen, als Sie während des Arbeitslebens an Beiträgen in die Rentenversicherung von der Steuer absetzen konnten. Denn dann würden Sie als Rentner auf einen Teil der bereits versteuerten Beiträge noch einmal Steuern zahlen.

Die genauen Berechnungsgrundlagen hat der BFH in zwei Urteilen am 19. Mai 2021 bestimmt und die Ampelkoalition damit bereits zum Handeln gebracht. So können Steuerzahler nun schon seit 2023 ihre Rentenbeiträge zu 100 Prozent von der Steuer absetzen. Ursprünglich hätte das erst 2025 möglich sein sollen. Lesen Sie hier, um welche Rentenbeiträge es genau geht und wo Sie sie in der Steuererklärung angeben.