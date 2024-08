Zugewinn- vs. Gütergemeinschaft

Die Gütergemeinschaft im Steuerrecht

Achtung: In Ihrer Steuererklärung dürfen Sie die Gütergemeinschaft nur auswählen, wenn diese auch so festgelegt und von einem Notar beglaubigt ist. In der Zugewinngemeinschaft setzen Sie das Häkchen in der entsprechenden Zeile des Elster-Formulars nicht.