Außergewöhnliche Belastungen: In welche Anlage gehören sie?

Außergewöhnliche Belastungen entstehen in verschiedenen Lebenssituationen. Die Kosten können Sie steuerlich absetzen. So geht's.

Die Kosten fallen entweder für Sie selbst oder für Ihre Angehörigen an. Haben Sie die außergewöhnliche Belastung wirtschaftlich selbst getragen, erstattet Ihnen der Staat einen Teil in Form niedrigerer Steuern. In Ihrer Steuererklärung füllen Sie dazu die entsprechende Anlage aus. Wir geben Ihnen einen Überblick.