Gasmangellage im Winter vermeiden

Am Montag hatte Agentur-Chef MĂŒller allerdings weitere Anstrengungen gefordert, um eine sogenannte Gasmangellage in der Heizperiode im Winter zu verhindern. Im Fall einer Gasmangellage wĂ€re die dritte Stufe des Notfallplans fĂ€llig. Dann kann die Behörde in den Markt eingreifen und entscheiden, wer noch wie viel Gas erhĂ€lt.

Auch in anderen Staaten der EU herrscht die FrĂŒhwarnstufe. So rief jĂŒngst etwa DĂ€nemark die erste Stufe des Notfallplans aus. "Die Situation ist ernst, sie wurde durch gedrosselte Lieferungen weiter verschĂ€rft", erklĂ€rte der Leiter der dĂ€nischen Energie-Agentur Martin Hansen am Montag in einer Mitteilung.