Neuer 100-Rubel-Schein lässt sich in Russland nicht abheben

Neuer 100-Rubel-Schein lÀsst sich in Russland nicht abheben

Erst vor wenigen Tagen stellte der Chef der russischen Nationalbank, Sergey Belov, den neuen 100-Rubel-Schein der Öffentlichkeit vor. Dieser sollte innerhalb der nĂ€chsten Wochen in Umlauf gebracht werden. Doch jetzt bittet die "Association of Russian Banks", in der alle russischen Banken vereint sind, um einen sechsmonatigen Aufschub.