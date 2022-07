Gas-Pipeline Nord Stream 1: Union fordert Notfallplan von Habeck

Abschaltung der Pipeline am Montag

Bleibt es bei zehn Tagen?

Brief an Habeck : S├Âder fordert Stresstest f├╝r die Gasversorgung

Laut Bundesnetzagentur finden die Arbeiten nicht direkt an der Leitung, sondern an den Verdichterstationen statt, etwa in Lubmin. In Modellrechnungen geht die Beh├Ârde von bis zu 14 Tagen aus, hat dabei allerdings schon einen zeitlichen Puffer eingerechnet. Die Arbeiten sollten unter normalen Umst├Ąnden aber im geplanten Zeitraum fertiggestellt werden k├Ânnen. Eine dauerhafte Abschaltung k├Ânnte laut Modellen der Beh├Ârde unter Umst├Ąnden zu einem Gasmangel in Deutschland im Winter f├╝hren.