Gasversorgung: Robert Habeck stellt Vorrang von Privathaushalten in Frage

Was in dieser Aussage mitschwingt ist: Die deutsche Industrie ist besonders abhängig vom Gas. Sie machte 36 Prozent des Gesamtabsatzes 2021 aus. Dabei ist sie aber nicht nur der größte Abnehmer, sondern Gas ist auch der wichtigste Energieträger in der Industrie mit über 30 Prozent. Die Folgen einer Gasmangellage für die Wirtschaft wären deutlich spürbar. Experten warnten bereits davor, dass Deutschland in diesem Fall in eine Rezession rutschen könnte.