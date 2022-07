Dreimal so hohe Kosten für Gas

Allerdings zeichnet sich angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für den Herbst und Winter ein Gasnotstand ab. Dreht Russland Deutschland und Europa den Gashahn zu, drohen Rationierungen und extrem steigende Preise – die die Energiekonzerne, so sieht es das Energiesicherungsgesetz vor, auch an die Verbraucher weitergeben dürfen. ( Mehr dazu lesen Sie hier. )

Dann nämlich sollen die regulären Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 abgeschlossen sein. Dann entscheidet sich, ob Russland wie zuvor wieder Erdgas nach Deutschland schickt. Oder ob der Staatskonzern Gazprom die Lieferungen drosselt, womöglich gänzlich beendet.

"Gas-Preis-Plateau" erreicht?

Die letztgenannten Szenarien würden dazu führen, dass das Gasangebot in Deutschland und Europa drastisch sinkt, die Preise am Weltmarkt entsprechend stark anziehen. So zumindest die marktwirtschaftliche Theorie.