Erfolg der Notenbank: US-Inflation sinkt deutlich

Aktualisiert am 10.08.2022 - 14:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Positives Signal für die Börsen: Die Inflation ist in den USA auf dem Rückmarsch. Das strenge Vorgehen der Notenbank scheint Erfolg zu haben.

Die Inflation in den USA hat im Juli den Rückmarsch angetreten und nährt damit Hoffnung auf ein Abebben der Teuerungswelle. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli nur noch um 8,5 Prozent zum Vorjahresmonat nach einem Zuwachs von 9,1 Prozent im Juni, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.