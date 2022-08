Volker Wissing: Vorrang für Kohlezüge – Bahnreisende müssen warten

Der Transport von Energie-Ressourcen soll in Deutschland vorübergehend Vorrang bekommen. Das wird auch zulasten von Personenzügen gehen.

Wenn Energietransporte auf der Schiene Vorrang erhalten, müssen sich Fahrgäste in Zügen möglicherweise gedulden. "Wenn es dazu kommen sollte, dass wir die Priorisierung der Kohletransporte aktivieren müssen, dann kann es dazu kommen, dass am Ende auch ein Personenzug warten muss, denn die Versorgung der Kraftwerke ist voranging", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin.