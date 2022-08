Energiekonzern: EnBW will Gasumlage nutzen

Energieversorger EnBW will Gasumlage nutzen

Nicht alle Energiekonzerne wollen die Gasumlage in Anspruch nehmen. EnBW aus Baden-Württemberg jedoch plant das Instrument zu nutzen.

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW will die geplante Gasumlage nutzen. Die Tochter VNG sei vom Ausfall russischer Gaslieferungen betroffen, erklärte der Versorger am Montag. "Daher werden wir diese Umlage auch in Anspruch nehmen."