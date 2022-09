Nach Wartungsarbeiten: Gazprom kündigt Lieferungen über Nord Stream 1 an

Gazprom kündigt Lieferungen über Nord Stream 1 an

Gazprom scheint die Lieferungen über Nord Stream 1 wieder aufnehmen zu wollen. In welchem Umfang ist aber noch nicht ganz sicher.

Gazprom wird die russische Pipeline Nord Stream 1 am Samstag offenbar wieder in Betrieb nehmen. Darauf lassen Buchungen für russische Gaslieferungen nach Deutschland schließen, die am Freitag vor dem Ende der Wartungsarbeiten vom Betreiber der Pipeline registriert wurden.