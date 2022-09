VW-Chef Oliver Blume will Porsche-Boss bleiben – Börsengang rückt näher

So wird das Wetter in Deutschland

Oliver Blume VW-Chef will auch Porsche-Boss bleiben – Börsengang bald möglich Von dpa-afx Aktualisiert am 05.09.2022 - 12:01 Uhr Lesedauer: 3 Min. VW-Produktion in Zwickau: Deutschlands größter Autobauer hat mit Oliver Blume seit Kurzem einen neuen Chef. (Quelle: IMAGO/Teresa Kröger)

Umbau bei Volkswagen, nicht nur in der Chefetage: Schon in wenigen Tagen dürfte sich entscheiden, wann die Sportwagen-Tochter Porsche an die Börse geht.

Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume will die Leitung des Autokonzerns und der Tochter Porsche auf Dauer behalten. "Für mich war die Doppelfunktion eine Voraussetzung", sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Die beiden Rollen ergänzen sich ideal: operativ eng in die Prozesse und Technologien einer Marke eingebunden sein, um strategisch im Konzern die richtigen Entscheidungen zu treffen." Beim geplanten Börsengang der Porsche AG könnte derweil in der laufenden Woche die nächste Hürde genommen werden.

Die Aktien der Porsche SE verloren im frühen Montagshandel 3,4 Prozent und die Volkswagen-Vorzüge um 2,8 Prozent an Wert. Die Porsche SE ist die VW-Eigentümerholding, die nicht mit der Porsche AG verwechselt werden darf. Allerdings lag das Kursminus vor allem am schwachen Gesamtmarkt: Der deutsche Leitindex Dax büßte mehr als drei Prozent ein.

Blume nannte es in der "Bild am Sonntag" einen "Riesenvorteil", dass er bereits für die vier Konzernmarken Audi, Seat, Volkswagen und Porsche gearbeitet hat. "Ich habe ein großes Netzwerk, kenne die Stärken und Schwächen von VW genau. Deshalb brauche ich keine 100 Tage Einarbeitungszeit. Am Donnerstag haben wir sofort mit Tempo losgelegt." Er sei nicht angetreten, um Stellen abzubauen, sagte Blume. "Mir ist wichtig, zunächst bei den Produkten anzusetzen."