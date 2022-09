Aktualisiert am 07.09.2022 - 12:49 Uhr

Aufgrund der hohen Inflation und der Energiekrise wollen viele Unternehmen die Preise anziehen. Vor allem die Lebensmittelbranche zieht an.

Im August lag der Ifo-Index der Preiserwartungen bei 47,5 Punkten und damit nur um 0,1 unter dem Juli-Wert. In einzelnen Bereichen, wie der Lebensmittelbranche, will weiter fast jedes Unternehmen die Preise anheben. "Ein Auslaufen der Inflationswelle ist leider nicht in Sicht", sagte ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.