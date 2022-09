Autozulieferer Dr. Schneider ist insolvent – 2.000 Mitarbeiter betroffen

Aktualisiert am 08.09.2022

Autozulieferer Dr. Schneider meldet Insolvenz an

Der Automobilzulieferer Dr. Schneider hat einen Insolvenzantrag gestellt. Mit dem Schritt will sich das Unternehmen sanieren.

Der Automobilzulieferer Dr. Schneider aus dem oberfränkischen Kronach hat für die Gesellschaften der Gruppe in Deutschland am Mittwoch den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Coburg eingereicht. Rund 2.000 Beschäftigte seien davon betroffen. Die Auslandstöchter in den USA, China, Spanien und Polen seinen nicht von der Insolvenz betroffen.