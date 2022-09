Neue Verordnung: EU-Länder sollen Gewinne von Kraftwerken umverteilen

Eine EU-Verordnung soll dafür sorgen, dass Kraftwerke Übergewinne an Bürger und Firmen weitergeben. Damit sollen Haushalte und Unternehmen entlastet werden.

Im Kampf gegen die hohen Strompreise will die EU-Kommission in Brüssel einem Medienbericht zufolge den Mitgliedstaaten vorschreiben, Übergewinne von Kraftwerken abzuschöpfen und mit den Erlösen Haushalte und Firmen zu entlasten. Brüssel wolle dabei nicht nur Empfehlungen abgeben, sondern auf harte Vorschriften setzen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf den Verordnungsentwurf. Wichtige Zielmarken und Grenzwerte stünden aber noch nicht fest.