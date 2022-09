Hohe Energiepreise: Verband warnt vor Stadtwerke-Insolvenzen

Die Energiebranche ist in Aufruhr. Die Gas-Lieferkürzungen Russlands haben in den vergangenen Monaten die Preise durch die Decke gehen lassen. Große Gasimporteure wie Uniper oder die Leipziger VNG müssen mit Milliardensummen gestützt werden, weil sie die Ausfälle Russlands mit hohen Verlusten am teuren Spotmarkt decken müssen.

Gaspreise haben sich verzehnfacht

Doch auch die "zweite Reihe", die Stadtwerke und Regionalversorger, schlägt Alarm. "Wenn für den Gaseinkauf jetzt das Zehnfache, das Zwölffache von dem bezahlt werden muss, wie es in der Vergangenheit üblich gewesen ist, dann stellt das die Stadtwerke, die erst einmal einkaufen müssen bevor sie verkaufen können, vor gewaltige finanzielle Herausforderungen", erklärte Liebing.

Hinzu komme, dass nicht nur für den Handel an der Börse, sondern auch außerhalb im direkten Geschäft (OTC), wo die meisten Stadtwerke aktiv seien, inzwischen höhere Kautionen zur Absicherung gefordert würden.

Wenn Stadtwerke ihre gesamte Liquidität und ihren gesamten Kreditrahmen für den Handel bräuchten, bleibe kein Spielraum mehr für Investitionen in die Energiewende, sagte der VKU-Experte. Das von der Bundesregierung aufgelegte 100 Milliarden Euro schwere Hilfsprogramm der KFW helfe nur jenen, die an der Börse handelten.

Es müsse nachgebessert werden. Möglich sei, dass die 100 Milliarden Euro nicht ausreichten, wenn das Programm auf den Handel außerhalb der Börse ausgeweitet werde. "Wir brauchen eine Verständigung von Bund und Ländern, was die Liquiditätsprobleme der Stadtwerke und den Aufbau eines Rettungsschirms betrifft."

Keine Entspannung trotz fallender Preise

Große Sorgen, dabei fiel der Gaspreis zuletzt. Für Entspannung sorgt das bei den Stadtwerken allerdings noch nicht. Der VKU erklärt das im Gespräch mit t-online so: Der Preisrückgang sei nur eine kurzfristige Entspannung. Zudem seien die Preise weiterhin extrem hoch. "Generell gilt: Je länger die aktuelle Rallye andauert, desto stärker oder häufiger müssen Preise angehoben werden", so ein Sprecher. Und das trifft dann auch die Kunden in Form von entsprechenden Preiserhöhungen.