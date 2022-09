Patagonia: Gründer spendet das Unternehmen für den Umweltschutz

Aktualisiert am 15.09.2022 - 11:54 Uhr

Mit 83 Jahren entscheidet sich der Gründer von "Patagonia" dazu, sein Modeunternehmen an eine Stiftung zu spenden – für den Umweltschutz.

Der Gründer des Outdoor-Bekleidungsherstellers Patagonia hat das Unternehmen zugunsten des Umweltschutzes gespendet. Der 83-jährige Yvon Chouinard sowie dessen Frau und zwei Kinder stimmten einer Übertragung aller stimmberechtigenden Firmenanteile an eine Stiftung zu, die dafür sorgen soll, dass die ökologischen Werte des Unternehmens respektiert werden. Alle weiteren Aktien gehen außerdem an eine Umweltschutzorganisation, der künftig auch die Firmengewinne zugutekommen.

"Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär", schrieb Chouinard in einem offenen Brief, der am Mittwoch auf der Website von Patagonia veröffentlicht wurde.