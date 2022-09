Wohnungsbau: Viele Stornierungen wegen Energiekrise und Lieferproblemen

Materialknappheit und hohe Energiepreise

Weiterhin sei vielerorts zudem Material knapp und damit teuer, wie Leiss weiter ausführte. Im August gaben 36,4 Prozent der Unternehmen Lieferprobleme an. Das waren aber weniger als noch im Juli mit 45,6 Prozent. Die hohen Energiepreise verteuern das in der Herstellung oft energieintensive Baumaterial zusätzlich, erklärte Ifo-Forscher Leiss. Sehr viele Bauunternehmen planten daher weitere Preiserhöhungen.

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Zahl der in Deutschland erteilten Baugenehmigungen weiter rückläufig ist. Im Juli wurde der Bau von 30.653 Wohnungen genehmigt, das waren 2,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den sieben Monaten bis Ende Juli wurden insgesamt 216.425 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, 2,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.