Gasversorger Uniper vor Verstaatlichung: So viel kostet die Übernahme

Deutschlands größter Gasimporteur Uniper soll verstaatlicht werden. Uniper befinde sich darüber mit der Bundesregierung und dem finnischen Großaktionär Fortum in abschließenden Gesprächen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Uniper war wegen der explodierenden Gaspreise in Schieflage geraten. Eine Vereinbarung solle bereits am Mittwoch verkündet werden, sagte ein Insider.