Kunst als Anlage: Viel Licht und noch mehr Schatten

Stimmungswandel an den Märkten

In der Pandemie machten die Auktionshäuser sogar Rekordgewinne – denn gerade in der Krise und der damit verbundenen Inflation versuchten Anleger, die es sich leisten konnten, ihr Vermögen abzusichern. Das zeigte sich allerdings auch an vielen anderen Investmentklassen: So erreichte der Aktienmarkt neue Höchststände, hochspekulative Anlagen wie Rohstoffe oder Kryptowährungen erhielten Zulauf.