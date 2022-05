Kaum ein Tag vergeht in BrĂŒssel, an dem EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen nicht vor eine Kamera tritt. Ihre Botschaft: "Team Europa" steht fest an der Seite der Ukraine. Doch die Halbzeitbilanz der 63-JĂ€hrigen fĂ€llt durchwachsen aus. Nicht nur von der Berliner "Ampel" gibt es Kritik an von der Leyens FĂŒhrungsstil, auch aus den eigenen Reihen.