Bericht: Israel schlägt Zeltstädte für Rafah vor

Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen – auch Geiseln. Unterdessen macht Joe Biden einen Vorschlag. Alle Informationen im Newsblog.

Baerbock mahnt Israel zur Zurückhaltung in Rafah

11.40 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel zur Zurückhaltung bei Angriffen auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen gemahnt. Es gebe das Recht auf Selbstverteidigung Israels gegen die Hamas, aber nicht das Recht auf Vertreibung der Zivilbevölkerung, sagt sie nach einem Treffen mit dem Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Riad Maliki. Zugleich bezeichnet die Grünen-Politikerin den Siedlungsbau durch jüdische Siedler im besetzten Westjordanland als illegal und als "massives Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung".

Italien nennt Israels Vorgehen "unverhältnismäßig"

11.37 Uhr: Italiens Außenminister Antonio Tajani hat Israels Vorgehen im Gazastreifen in ungewöhnlich deutlichen Worten kritisiert. Die israelische Reaktion nach dem Massaker der Palästinenserorganisation Hamas von Oktober sei inzwischen "unverhältnismäßig", sagt der Vize-Regierungschef von der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia am Dienstag im italienischen Sender Radio 1.

"Es gibt zu viele Opfer, die überhaupt nichts mit der Hamas zu tun haben", sagt er. An die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu appellierte Tajani, Repressalien gegen die Zivilbevölkerung zu unterlassen. Italien hat zurzeit den Vorsitz in der Siebenergruppe großer westlicher Industrienationen (G7).

CDU-Chef Merz für Sicherheitszone im Süden des Libanons

11.02 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz spricht sich für die Schaffung einer "Sicherheitszone" im Süden des Libanon aus, weil die Angriffe der Hisbollah auf den Norden Israels bereits Monate dauern. "Hier im Norden des Staates Israel, ganz nah an der Grenze zum Libanon, sieht man die Folgen des Terrors", sagt der CDU-Vorsitzende bei einem Besuch an der Nordgrenze Israels, der zunächst aus Sicherheitsgründen geheim gehaltenen wurde.

"Ein Kibbuz, der nicht mehr bewohnt wird, eine Schule, in der keine Schüler mehr unterrichtet werden, ein Platz, wo eine Rakete eingeschlagen ist, wenige Hundert Meter von hier abgefeuert, aus dem Libanon von der Hisbollah", sagt Merz während seines Besuchs im Kibbuz Sasa nahe der Nordgrenze. "Das ist die Realität, das ist der Alltag der Menschen, die noch hier sind. Man kann nur hoffen, dass es Israel mit seinen Verbündeten gelingt, hier auch eine Sicherheitszone einzurichten, weit in den Süden des Libanons hinein, sodass hier wirklich Sicherheit zurückkehrt. "

China fordert Ende israelischer Militäroperationen in Rafah

9.36 Uhr: China ruft Israel zu einem Ende der Militäroperationen im Süden des Gazastreifens auf. China sei sehr besorgt über die Entwicklung in der Region Rafah und lehne jede Aktion ab, die Zivilisten schade, teilt das Pekinger Außenministerium am Dienstag mit. Israel solle seine "Militäroperationen so schnell wie möglich einstellen" und alles tun, um eine größere humanitäre Katastrophe zu verhindern.

Israel: Dutzende bewaffnete Palästinenser in Gaza getötet

08.40 Uhr: Israelische Einheiten haben nach Angaben des Militärs seit Montag binnen 24 Stunden Dutzende bewaffnete Palästinenser bei Kämpfen im Zentrum und Süden des Gazastreifens getötet. Allein in Chan Junis seien mehr als 30 Bewaffnete getötet worden. Die Stadt ist nicht weit entfernt von Rafah, das wiederum an der Grenze zu Ägypten liegt und zunehmend in den Fokus der israelischen Militäroffensive gegen die Terrororganisation Hamas rückt.

Bericht: Israel schlägt Zeltstädte für Bevölkerung in Rafah vor

7.56 Uhr: Israel schlägt einem Medienbericht zufolge vor, die Hunderttausenden Bewohner der Stadt Rafah in Zeltlagern unterzubringen. Die israelische Armee plant eine Militäroffensive auf die Stadt im Süden des Gazastreifens.

Das "Wall Street Journal" berichtet mit Berufung auf ägyptische Beamte, Israel schlage vor, 15 Lager mit je 25.000 Zelten zu errichten, um die Stadt zu evakuieren. Rafah hatte vor dem Krieg rund 300.000 Einwohner und ist nun mit mehr als einer Million Binnenflüchtlingen stark überfüllt.

Biden: Mindestens sechswöchige Feuerpause im Gazastreifen