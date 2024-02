Netanjahu plant Evakuierung von Grenzregion Rafah

Heftige Kämpfe im Süden des Gazastreifens dauern an. Die israelische Armee hat einen Angriff auf einen Hisbollah-Kommandeur gestartet. Alle Informationen im Newsblog.

Netanjahu: IDF soll Pläne zur Evakuierung von Rafah vorlegen

16.21: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat das israelische Militär angewiesen, Pläne zur Evakuierung der Grenzregion Rafah vorzulegen. Netanjahu reagiert damit auf Äußerungen der USA, dass Israel vor der Operation nicht die notwendige Planung durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung nicht in Gefahr gerät. Damit riskiere Israel eine "Katastrophe".

Netanjahu sagte, dass die über eine Million Zivilisten, die in die südliche Gaza-Stadt Rafah geflüchtet sind, evakuiert werden könnten, bevor die IDF dort tätig wird. "Es ist unmöglich, das Kriegsziel zu erreichen, die Hamas zu eliminieren und vier Hamas-Bataillone in Rafah zu belassen", heißt es in einer Erklärung seines Büros. "Andererseits ist es klar, dass eine massive Operation in Rafah die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den Kampfgebieten erfordert."

UN-Organisation - Jedes zehnte Kleinkind in Gaza unterernährt

16.00 Uhr: Fast jedes zehnte Kind unter fünf Jahren im Gazastreifen ist UN-Angaben zufolge durch den Krieg akut unterernährt. Dies ergeben Messungen des Armumfangs von Tausenden von Kleinkindern und Säuglingen, wie es in einer Mitteilung des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) heißt. Insgesamt seien 9,6 Prozent der Kinder unterernährt, im nördlichen Gazastreifen sogar 16,2 Prozent.

Der Wohltätigkeitsorganisation ActionAid zufolge würden einige Bewohner des Gazastreifens Gras essen. "Jeder Einzelne in Gaza ist jetzt hungrig", heißt es. Auch die Versorgung mit sauberem Trinkwasser sei ein Problem. Die Hilfsorganisation Islamic Relief zitiert einen ihrer Mitarbeiter in Gaza mit den Worten: "Meine Kinder und ich haben seit Monaten kein Obst oder Gemüse mehr gegessen. Menschen werden getötet, wenn sie versuchen, zu den Wagen der Vereinten Nationen mit Hilfslieferungen zu gelangen."

UN-Experten kritisieren israelischen Militäreinsatz in Krankenhaus

15.45 Uhr: Ein israelischer Militäreinsatz in einem Krankenhaus im besetzten Westjordanland könnte nach Einschätzung unabhängiger UN-Experten ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht gewesen sein. Das Militär hatte am 29. Januar die Tötung von drei Palästinensern im Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin verkündet, die nach ihren Angaben militante Kämpfer waren. Videoaufnahmen aus dem Krankenhaus zeigten, wie die Spezialkräfte teilweise als medizinisches Personal verkleidet in die Klinik eindrangen. Sie begaben sich nach Angaben der UN-Expertinnen und Experten in den Rehabilitationsbereich und erschossen dort die drei Männer. Mindestens einer von ihnen sei ein Patient gewesen, berichten die vom UN-Menschenrechtsrat bestellten Experten in Genf.

Die Männer hätten höchstens festgenommen werden dürfen, sagt sie. Gewalt sei höchstens im Fall von Gefahr für Leib und Leben erlaubt gewesen. "Stattdessen beschloss Israel, sie zu ermorden, womit sie ihr Recht auf Leben auf eklatante Weise verletzten", teilen die Experten mit. Die Tötung eines wehrlosen Patienten, der in einem Krankenhaus behandelt wird, stelle ein Kriegsverbrechen dar. Sie rufen Israel auf, den Vorfall zu untersuchen und diejenigen, die das humanitäre Völkerrecht verletzten, zur Rechenschaft zu ziehen.

Trotz Bidens Appell: Israel setzt Luftangriffe fort

13.30 Uhr: Israel hat seine Luftangriffe auf den Gazastreifen am Freitag trotz der immer deutlicheren Kritik aus den USA fortgesetzt. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden meldeten infolge der jüngsten Attacken mindestens 15 Tote, darunter acht in Rafah. Rafah liegt an der Grenze zu Ägypten und ist für viele Bewohner des Gazastreifens zum letzten Zufluchtsort geworden, nach mehr als vier Monaten Krieg. Die Angaben der palästinensischen Gesundheitsbörden lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die USA dringen auf eine Vereinbarung zur Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, bevor die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ihre Drohung einer Bodenoffensive in Rafah in die Tat umsetzt. US-Präsident Joe Biden hatte sich am Donnerstag deutlich gegen das Vorgehen Israels positioniert und eine Feuerpause gefordert.

Israel hat Sorge vor einseitiger Anerkennung von Palästinenserstaat