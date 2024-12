Rebellen erobern Damaskus – Assad geflohen

Länger als 13 Jahren dauert der Bürgerkrieg in Syrien. Am Ende geht es schnell. Machthaber Al-Assad flüchtet nach Moskau.

Russische Staatsagentur: Assad und Familie in Moskau

Zuvor hatte das russische Außenministerium mitgeteilt, dass Assad seinen Posten in Syrien aufgegeben und das Land verlassen habe, um eine friedliche Machtübergabe zu ermöglichen. "Russland hat sich an diesen Verhandlungen nicht beteiligt. Zugleich appellieren wir nachdrücklich an alle beteiligten Parteien, auf Gewaltanwendung zu verzichten und alle Fragen der Staatsführung mit politischen Mitteln zu lösen."

USA und EU stufen HTS als Terrororganisation ein

Die islamistische Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) führt die Rebellenallianz an. Hajat Tahrir al-Scham bedeutet in etwa Organisation für die Befreiung (Groß-)Syriens. Diese Islamisten haben teilweise Kontakte zum türkischen Militär und zu Türkei-nahen Milizen.

Millionen Flüchtlinge hoffen

Millionen Menschen gibt der Sturz Assads Hoffnung, wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Insgesamt wurden fast 14 Millionen vertrieben, davon sind 7,2 Millionen im eigenen Land auf der Flucht. Die Türkei , Jordanien , der Libanon , Ägypten und der Irak haben die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Rund 700.000 Syrer leben als Flüchtlinge oder Asylbewerber in Deutschland.

Scholz, USA und EU begrüßen Ende der Assad-Herrschaft

Tausende feiern in Deutschland

Allein in Berlin feierten Tausende den Sturz Al-Assads. Am Oranienplatz in Kreuzberg versammelten sich beispielsweise laut Polizei am Nachmittag rund 5.000 Menschen. In Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei mehr als 15.000 Menschen in mehreren Städten bei Kundgebungen.