Bürgerkrieg in Syrien Assad gestürzt: Syrien zwischen Jubel und Ungewissheit

Von dpa Aktualisiert am 09.12.2024 - 15:05 Uhr Lesedauer: 4 Min.

In Syrien mischt sich feierliche Stimmung mit Sorge vor neuer Gewalt im Land. (Quelle: Ugur Yildirim/DIA Photo/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Aufständischen sprechen nach ihrem Siegeszug in Syrien schon von einer neuen Regierung. Aber der Weg dorthin ist weit und voller Hindernisse. In Damaskus bleibt die Lage unübersichtlich.

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, mit dem eine jahrzehntelange Schreckensherrschaft seiner Familie endet, beginnt in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land ein neues und ungewisses Kapitel. Die Jubelstimmung der meisten Syrer, die die Flucht Assads nach Moskau als Befreiung feiern, mischt sich mit Sorge über Chaos und neue Gewalt, die nun drohen könnten. Die Allianz aus Rebellen, angeführt von Islamisten, steht nach ihrer erfolgreichen Blitzoffensive vor der schwierigen Frage, wie sie das gespaltene Land regieren wollen.

Einwohner der Hauptstadt Damaskus berichten am Tag nach dem Umsturz von turbulenten Zuständen. "Überall herrscht Chaos", sagt eine Frau namens Saina, die in Nähe der früheren Assad-Residenz lebt. Auf der Straße bewegten sich Gruppen, die "wie Banden aussehen". Viele Menschen blieben wegen der unübersichtlichen Lage zu Hause, zudem gelte an nachmittags eine nächtliche Ausgangssperre.

Ladenbesitzer sorgen sich vor Plünderungen

Viele Geschäfte blieben laut Augenzeugen geschlossen. "Seit Samstag konnte ich die Türen nicht öffnen", sagt ein Mann namens Mustafa, der jetzt wieder den Mut hatte, seinen Supermarkt zu öffnen. "Heute fühlte ich mich sicherer", sagt er. "Auf den Hauptstraßen wurde viel geplündert", berichtet er - aber sein Laden sei klein und eher versteckt gelegen.

Aus der benachbarten Türkei und dem Libanon, wo sehr viele syrische Flüchtlinge geben, gab es am Montag Berichte über lange Schlangen an den Grenzübergängen. Sehr viele syrische Familien wollen nun nach dem Ende der Assad-Herrschaft in ihre Heimat zurück - trotz einer katastrophalen humanitären Lage, in der mehr als 16 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen sind.

UN-Hochkommissar: Assad zur Rechenschaft ziehen

Mehr als 50 Jahre lang hatte die Assad-Familie die Bevölkerung auf brutalste Weise unterdrückt. Baschar al-Assad, dem Russland samt seiner Familie aus humanitären Gründen Asyl gewährte, hinterlässt einen ganzen Katalog grauenvoller Verbrechen gegen das Volk, darunter den Einsatz von Chemiewaffen und Fassbomben sowie Mord und staatlich angeordnete Folter.

Es gibt deshalb neue Forderungen, Assad etwa in einem EU-Land oder vor dem Internationalen Strafgerichtshof den Prozess zu machen. UN-Hochkommissar Volker Türk forderte Gerechtigkeit für alle Opfer von Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkrieges. Assad müsse zur Rechenschaft gezogen werden, sagte der Chef des UN-Büros für Menschenrechte in Genf.

Angespannte Ruhe in Aleppo

In der zweitgrößten Stadt Aleppo herrschte am Tag nach dem historischen Umbruch im Land eine angespannte Ruhe. Menschen strömten auf den Straßen umher und Märkte waren Augenzeugen zufolge geöffnet. In Aleppo hielten sich demnach bis auf die Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), die die Regierungsgebiete in weniger als zwei Wochen einnahmen, auch keine weiteren bewaffneten Gruppen auf.

Die Aufständischen bemühen sich offenbar, in Damaskus schrittweise eine neue Ordnung einkehren zu lassen und auch eine neue Regierung zu bilden. "Unsere Kräfte sind fast fertig damit, die Kontrolle in der Hauptstadt zu übernehmen und öffentliches Eigentum zu schützen", teilte HTS mit. "Die neue Regierung wird die Arbeit unmittelbar nach ihrer Gründung aufnehmen." Offen blieb, wie genau diese entstehen soll und wer beteiligt wird. HTS veröffentlichte auch Fotos von Anführer Abu Mohammed al-Dschulani, der am Vorabend in der zentralen Umajad-Moschee gesprochen hatte.

Suche nach politischen Gefangenen

Mit dem Sturz Assads beginnt auch die Suche nach politischen Gefangenen, die noch nicht aus den staatlichen Gefängnissen befreit wurden. Mitglieder des syrischen Zivilschutzes, auch als Weißhelme bekannt, suchten im berüchtigten Militärgefängnis Saidnaja nahe Damaskus mit Hunden und Geräuschsensoren nach Geheimzellen im Keller, wie der Leiter auf der Plattform X schreibt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte 2017 berichtet, dass seit Beginn des Bürgerkrieges Tausende Menschen bei Massenhinrichtungen in Saidnaja getötet wurden.

Seit Beginn der Großoffensive der Rebellen vor knapp zwei Wochen starben nach Angaben von Aktivisten 910 Menschen. Darunter seien 138 Zivilisten, auch mehrere Kinder, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.