70 Jahre Bündnistreue: Nato feiert Beitritt Deutschlands

Festakt in Brüssel

Aktualisiert am 28.04.2025 - 04:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein historischer Tag: Am 9. Mai 1955 trat Deutschland der Nato bei. (Archivbild) (Quelle: dpa/dpa-bilder)

Am 6. Mai 1955 trat Deutschland der Nato bei. In Brüssel wird der historische Schritt bereits an diesem Montag gefeiert. Das sicherheitspolitische Umfeld ist düster.