Kämpfe, Opfer, Reaktionen

Das sollten Sie jetzt über den Krieg in der Ukraine wissen

24.02.2022, 14:00 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

Wladimir Putin hat einen Militäreinsatz in der Ukraine angeordnet, der in den frühen Morgenstunden begonnen hat. Explosionen und Raketenangriffe gibt es offenbar nicht nur im Dombass und den Separatistengebieten-

Der russische Überfall hat begonnen, von mehreren Seiten dringen die Truppen in die Ukraine vor. Lesen Sie hier, was über die Situation im Land bekannt ist – und wie der Westen reagiert.

Die Lage in der Ukraine ist nach dem russischen Einmarsch unübersichtlich und verändert sich schnell. An dieser Stelle halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.



Die militärische Situation in der Ukraine

Die russische Armee greift die Ukraine auf breiter Front an, aus verschiedenen Landesteilen werden Angriffe gemeldet, auch aus der Hauptstadt Kiew. In einer Fernsehansprache in der Nacht zu Donnerstag kündigte Kremlchef Wladimir Putin den groß angelegten Militäreinsatz an.



Das Ziel der Angriffe sei "die militärische Infrastruktur" der Ukraine, so das russische Verteidigungsministerium. Nach den Worten des russischen UN-Botschafters Wassili Nebensia soll aber auch gegen die Regierung in Kiew, die er "Junta" nannte, vorgegangen werden. Lesen Sie hier, wo die russische Armee in der Ukraine aktuell angreift.

Das wissen wir über Kriegsopfer

Nach Angaben aus Kiew wurden allein in den ersten Stunden der russischen Invasion mehr als 40 ukrainische Soldaten und etwa zehn Zivilisten getötet. Zudem seien Dutzende Soldaten durch russische Luft- und Raketenangriffe verletzt worden, so der Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch. Es gebe auch Opfer unter den Zivilisten. So sei bei einem Angriff im Osten der Ukraine den Rettungsdiensten zufolge ein Junge getötet worden. In der Region Charkiw sei ein Wohnhaus beschossen worden.

Regierungstruppen sollen nach Angaben Kiews einen Angriff auf die Stadt Schtschastja in der Region Luhansk abgewehrt und dabei "50 russische Besatzer" getötet haben. Zudem meldete die Armee den Abschuss von sechs russischen Militärflugzeugen.

Die Krankenhäuser in Polen bereiten sich darauf vor, mögliche Verletzte aus der Ukraine aufzunehmen. Es würden Betten bereitgestellt, teilte das Gesundheitsministerium in Warschau mit.

So reagiert der Westen auf Putins Einmarsch



Die Nato befindet sich nach dem Angriff auf die Ukraine im Krisenmodus. "Wir haben beschlossen, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken", heißt es in einer Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Alle Maßnahmen seien und blieben aber "präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend".

Kanzler Olaf Scholz kündigte am Donnerstag "harte Sanktionen" gegen Russland an, am Sonntag will er die Abgeordneten des Bundestags in einer Regierungserklärung über die Lage informieren. "Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg", so Scholz in einer kurzen Ansprache am Donnerstag.



US-Präsident Joe Biden verurteilte den "unprovozierten und ungerechtfertigten" Angriff in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er habe Selenskyj soeben über die weiteren geplanten Maßnahmen der USA und der westlichen Verbündeten gegen Russland unterrichtet, inklusive "harter Sanktionen", so Biden am Donnerstag. Selenskyj forderte "sofortige Sanktionen" gegen Moskau und rief den Kriegszustand aus.