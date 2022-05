Selenskyj lobte Mut und Opferbereitschaft der Truppen seines Landes im Kampf gegen die russische Armee. "Ich bin all unseren BeschĂŒtzern dankbar, die sich verteidigen und wirklich ĂŒbermenschliche StĂ€rke zeigen, um die Armee der Eindringlinge zu vertreiben", sagte er in seiner tĂ€glichen Videoansprache. Und das im Kampf gegen die "einst zweitstĂ€rkste Armee der Welt".

Der ukrainische PrĂ€sident bezog sich dabei auf Erfolgsmeldungen seines Generalstabs, der am Dienstag ĂŒber GelĂ€ndegewinne in der Umgebung der ostukrainischen Großstadt Charkiw berichtete. Die Besatzer wĂŒrden "nach und nach" aus der Region vertrieben. Nach Darstellung des ukrainischen MilitĂ€rs wurden mehrere Ortschaften zurĂŒckerobert. Die Angaben konnten zunĂ€chst nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒft werden.

Das ReprĂ€sentantenhaus in Washington hat ein von US-PrĂ€sident Joe Biden beantragtes Hilfspaket fĂŒr die Ukraine um Milliarden Dollar aufgestockt und mit großer Mehrheit verabschiedet. In der Parlamentskammer stimmten 368 Abgeordnete sowohl von Bidens Demokraten als auch der oppositionellen Republikaner fĂŒr den Gesetzesentwurf. Die 57 Gegenstimmen kamen aus den Reihen der Republikaner. Das Paket umfasst ein Volumen von fast 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro). Der Senat muss noch zustimmen.

Bei neuen russischen Angriffen in der Umgebung der sĂŒdostukrainischen Stadt Saporischschja sind am Dienstagabend mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Nach Angaben der Regionalverwaltung seien vor allem WohngebĂ€ude in Orechowo getroffen worden, berichtete die "Ukrajinska Prawda".

Ukrainische Soldaten werden ab heute in Deutschland an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Die kĂŒnftigen Besatzungen des Waffensystems und technische Fachleute sollen in die Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein eingewiesen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr.